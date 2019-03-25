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Росгидромет рассказал о погоде в Сибири с апреля по сентябрь 2019 года

Новости
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Служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовала прогноз температуры и осадков на вегетационный период 2019 года. В регионах Сибири, в том числе и Алтайском крае, средняя месячная температура в данный период будет выше нормы, сообщил «Бийский рабочий».

Согласно анализу климатических данных и прогностических разработок, на большей части России в апреле-сентябре 2019 года ожидается температурный режим, близкий к средним многолетним значениям. 

В апреле температура в Сибири ожидается выше нормы. В мае жителей СФО ждут осадки больше нормы. Июнь пройдет по среднестатистическим показателям. Выше нормы ожидается средняя температура в июле. В августе, вероятнее всего, будет избыток осадков, а в сентябре месячное количество осадков ожидается меньше, чем было в первый осенний месяц 2018 года.

Автор: Политсиб.ру

#Сибирь #Алтайский край #Погода