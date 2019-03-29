Алтайские справедливороссы намерены «предотвратить мусорный коллапс»

Новости 25.03.2019 14:49 340

Алтайские справедливороссы заявили о провале «мусорной реформы». 22 марта на форуме муниципальных депутатов в Барнауле они обсудили актуальные вопросы. В проекте резолюции совещания предложено поддержать инициативу лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о приостановлении реализации скандальной реформы до принятия законодательных мер по исправлению ситуации.

С приветственным словом к участникам обратился депутат Государственной Думы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев.

«Мы вместе с вами победили. Нас более 300 депутатов разного уровня в Алтайском крае. Моя огромная просьба – работать и защищать интересы людей каждый день. Потому что именно от нашей с вами работы и зависит будущее страны и края», - сказал депутат.

Олег Боронин отметил, что законодательство предусмотрело период для того, чтобы тщательно подготовить все необходимые механизмы для успешного проведения реформы.

«Но в Алтайском крае этим не воспользовались, как следует. Вину за сложившуюся ситуацию необходимо возложить на профильные краевые министерства и ведомства, на которых «замкнута» реформа, региональных операторов и администрации сельских муниципальных районов. К слову, органы местного самоуправления сельских поселений, в соответствии с требованиями законодательства, к реформе никакого отношения не имеют, хотя «вышестоящая» власть теперь именно их пытается представить крайними перед населением», – заявил он.

Александр Терентьев подтвердил большинство тезисов, высказанных местными депутатами и добавил, что «смысл реформы исключительно размыт».

По словам депутата АКЗС Людмилы Сусловой, переход на новую систему обращения с ТКО - формальный. Регоператоры в основном собирают деньги, работая, в большинстве своем, через субподрядчиков.

«При этом сама схема вывоза и утилизации не меняется. Это очень сложно назвать реформой», – констатирует она.

В ряду основных проблем: тарифы, двойные квитанции, раздельный сбор мусора, взаимоотношения регоператоров и субподрядчиков, территориальные схемы размещения мест накопления, сортировка и переработка ТКО и отсутствие информирования населения.

Очередным шагом по формированию новой системы обращения с ТКО стало решение о создании на федеральном уровне Российского экологического оператора. Соответствующее решение оформлено Указом президента. Российский экологический оператор наделен огромными полномочиями по контролю над субъектами.

«Появление данного института многими экспертами рассматривается как сигнал о провале «мусорной реформы», – подчеркивает депутат АКЗС.

Она предложила внести в проект резолюции форума на обсуждение депутатов следующие тезисы:

поддержать инициативу руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергея Миронова о приостановлении «мусорной реформы» до принятия организационных законодательных решений, которые позволят снизить тарифы, создать инфраструктуру по сбору, сортировке и переработке ТКО;

обратиться к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и правительству Алтайского края с просьбой взять под контроль процесс реализации «мусорной реформы», и обратить особое внимание на региональных операторов, которые формально подходят к данному вопросу, не выстраивают диалог с муниципалитетами, не планируют и не готовят долгосрочных программ по реализации данного проекта. Анализ работы некоторых регоператоров позволяет сделать выводы о временном их присутствии на территории Алтайского края;

управлению ЖКХ регионального минстроя разработать механизм по изменению тарифов на ТКО для населения, применяющего раздельную схему сбора твердых коммунальных отходов;

управлению по тарифам пересмотреть методику расчета объема накопления ТКО для юридических лиц. Привести в соответствие с фактическим объемом накопления ТКО;

организовать разъяснительную работу через СМИ, муниципальные органы с гражданами о новом порядке обращения с ТКО. Обсудить с населением возможность корректировки схемы с ТКО, максимально учесть мнение жителей по местам и объемам накопления, по графикам вывоза. А также провести разъяснительную работу с региональными операторами об ответственности, в том числе уголовной в организации работы по обращению с ТКО. Предостеречь регоператоров от схемы «Собрал деньги – услугу не предоставил»;

жилищной инспекции Алтайского края провести мониторинг ситуации по двойному начислению. Организовать мероприятия по выявлению фактов задвоения платы за вывоз ТКО. Рекомендовать системно выстроить работу по профилактике возможных злоупотреблений в этом вопросе;

обратиться в прокуратуру Алтайского края по всем противоправным вопросам, озвученным на форуме.

По поручению Александра Терентьева предложено принять данные тезисы за основу резолюции форума, обратиться во фракции «Справедливая Россия» в АКЗС и Госдуме с предложением подготовить обращения в профильные министерства и ведомства для проработки решения вопросов по реализации «мусорной реформы».