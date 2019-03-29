Алтайские справедливороссы намерены «предотвратить мусорный коллапс»

Алтайские справедливороссы заявили о провале «мусорной реформы». 22 марта на форуме муниципальных депутатов в Барнауле они обсудили актуальные вопросы. В проекте резолюции совещания предложено поддержать инициативу лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о приостановлении реализации скандальной реформы до принятия законодательных мер по исправлению ситуации.
С приветственным словом к участникам обратился депутат Государственной Думы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев.
«Мы вместе с вами победили. Нас более 300 депутатов разного уровня в Алтайском крае. Моя огромная просьба – работать и защищать интересы людей каждый день. Потому что именно от нашей с вами работы и зависит будущее страны и края», - сказал депутат.
Олег Боронин отметил, что законодательство предусмотрело период для того, чтобы тщательно подготовить все необходимые механизмы для успешного проведения реформы.
«Но в Алтайском крае этим не воспользовались, как следует. Вину за сложившуюся ситуацию необходимо возложить на профильные краевые министерства и ведомства, на которых «замкнута» реформа, региональных операторов и администрации сельских муниципальных районов. К слову, органы местного самоуправления сельских поселений, в соответствии с требованиями законодательства, к реформе никакого отношения не имеют, хотя «вышестоящая» власть теперь именно их пытается представить крайними перед населением», – заявил он.
Александр Терентьев подтвердил большинство тезисов, высказанных местными депутатами и добавил, что «смысл реформы исключительно размыт».
По словам депутата АКЗС Людмилы Сусловой, переход на новую систему обращения с ТКО - формальный. Регоператоры в основном собирают деньги, работая, в большинстве своем, через субподрядчиков.
«При этом сама схема вывоза и утилизации не меняется. Это очень сложно назвать реформой», – констатирует она.
В ряду основных проблем: тарифы, двойные квитанции, раздельный сбор мусора, взаимоотношения регоператоров и субподрядчиков, территориальные схемы размещения мест накопления, сортировка и переработка ТКО и отсутствие информирования населения.
Очередным шагом по формированию новой системы обращения с ТКО стало решение о создании на федеральном уровне Российского экологического оператора. Соответствующее решение оформлено Указом президента. Российский экологический оператор наделен огромными полномочиями по контролю над субъектами.
«Появление данного института многими экспертами рассматривается как сигнал о провале «мусорной реформы», – подчеркивает депутат АКЗС.
Она предложила внести в проект резолюции форума на обсуждение депутатов следующие тезисы:
По поручению Александра Терентьева предложено принять данные тезисы за основу резолюции форума, обратиться во фракции «Справедливая Россия» в АКЗС и Госдуме с предложением подготовить обращения в профильные министерства и ведомства для проработки решения вопросов по реализации «мусорной реформы».