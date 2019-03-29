Миллион на лечение. Глава детского фонда на Алтае рассказала о борьбе с туберкулезом

Новости 25.03.2019 14:24 259

Руководитель Алтайского отделения Российского детского фонда Оксана Овчинникова рассказала «Комсомольской правде на Алтае» о том, как в регионе лечат больных туберкулезом детей и сколько это стоит. Согласно статистике, в крае заболевших туберкулезом в два раза больше, чем в других регионах России.

По словам Овчинниковой, больше всего болезни подвержены дети из неблагополучных семей, где родители страдают алкоголизмом, а также существуют условия антисанитарии. Но чаще всего дети заражаются от взрослых.

«И это может произойти где угодно. Например, если человек с открытой формой туберкулеза проедет в общественном транспорте, палочка коха в этом месте остается активной в течение двух часов. И у пассажиров есть риск заразиться, особенно, у тех, чей иммунитет снижен», - рассказала руководитель алтайского отделения фонда.

В Алтайском крае функционируют пять детских учреждений, которые специализируются по данному заболеванию: детские отделения в туберкулезных больницах Рубцовска и Бийска, детская туберкулезная больница в Барнауле, краевой детский туберкулезный санаторий, а также краевой детский противотуберкулезный диспансер.

Лечение туберкулеза является дорогостоящим. Стоимость зависит от стадии болезни.

«Если на первичной [стадии, прим. ред. ] все может обойтись незначительной суммой, то открытая форма инфекции требует огромных вложений - около миллиона рублей и более. Именно во столько обходится государству обеспечение лекарствами больных», - добавила специалист.

Специалист отметила, что лечение всегда проходит в закрытых медучреждениях. Ребенок может находиться в больнице до одного года в изоляции от родителей.

«И это огромный стресс для детей. Поэтому очень важно, чтобы кроме усилий врачей, дети получали положительные эмоции. Если ребенок хандрит, грустит, ему сложнее идти на поправку», - пояснила Оксана Овчинникова.

Завтра, 26 марта, в 16:30 в концертном зале оркестра «Сибирь» (пр. Ленина, 7) пройдет мероприятие, посвященное 15-летию алтайской программы «Нет – детскому туберкулезу!», где наградят лучших медицинских работников и расскажут о меценатах – людях, которые оказывают регулярную солидную помощь детям в борьбе с тяжелым заболеванием.