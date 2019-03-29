СК: льдина упала на подростков с крыши дома в Барнауле

Новости 25.03.2019 13:53 355

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту падения льда с крыши дома в Барнауле. Пострадали два подростка, сообщили в пресс-службе ведомства.

23 марта с крыши дома, расположенного на проспекте Ленина, 87 произошло падение льда, в результате чего телесные повреждения получили подростки (14 и 17 лет). Им оказана помощь в медицинском учреждении.

Следственный комитет по Железнодорожному СУ СК по Алтайскому краю проводит доследственную проверку, в ходе которой ведомству предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. Действиям управляющей компании, которая обслуживает данный дом, будет дана юридическая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее пресс-центр городской администрации сообщал о том, что глава Барнаула Сергей Дугин поручил управляющим компаниям усилить контроль за состоянием кровель жилых домов. В случае обнаружения на крыше многоквартирного дома скопившегося снега, наледи или сосулек, жильцам необходимо обратиться в УК.

Если обслуживающая компания игнорирует просьбы по очистке кровли, необходимо позвонить в диспетчерские службы в районных администрациях:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25;

Также можно обратиться в городской комитет жилищно-коммунального хозяйства - 37-05-32, 37-05-06.