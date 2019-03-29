Объем средств на расчетных счетах корпоративных клиентов по состоянию на 15 марта 2019 года составил 2,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 59,5%.
С начала 2019 года в филиале открыто 242 расчетных счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а их общее количество по состоянию на текущую дату превысило 8000.
АО «Россельхозбанк» предлагает полный спектр расчетно-кассовых услуг для бизнеса - от открытия всех типов рублевых и валютных счетов, до дистанционного управления расчетным счетом с помощью электронной системы дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк», «Интернет-клиент».
Для удобства своих клиентов в банке имеется возможность открыть счет без посещения отделения банка (достаточно подать заявку в режиме онлайн). Также существует возможность срочных переводов, а также возможность управлять собственными счетами через личный кабинет. Для дистанционного обслуживания разработаны более низкие тарифы.
«Конкурентоспособность наших продуктов и услуг для бизнеса региона, а также оперативное и надежное проведение финансовых операций клиентов Банка, свидетельствует о сохраняющемся доверии клиентов», - отметил директор филиала Владимир Богданов.