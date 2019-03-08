Как пройдет тридцатая сессия Алтайского Заксобрания?

Новости 26.03.2019 8:40 237

27 марта состоится тридцатая сессия Алтайского Заксобрания. Обзор основных тем, вынесенных на рассмотрение регионального парламента, в подборке "Политсибру".

Обращает на себя внимание, что отчетная сессия вместит в себя сразу три масштабных доклада. Так, о подготовке к весеннему паводку 2019 года расскажет врио начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

О своей деятельности на посту уполномоченного по правам человека в Алтайском крае в 2018 году уведомит Борис Ларин. В докладе он акцентирует внимание на проблемах, с которыми столкнулся регион:

«Принятие болезненных не только для населения, но и для власти решений о повышении пенсионного возраста, скачущие цены на топливо, рост коммунальных платежей, природные катаклизмы и технические аварии не могли не сказаться на общественном самочувствии. Все это, так или иначе, влияло не только на настроение людей, но и прямым образом затрагивало проблемы реализации основных прав человека и гражданина в стране».

Также отчитается перед депутатами начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян.

Народные избранники планируют предложить полиции реализовать комплекс мероприятий по снижению аварийности с участием пешеходов; по профилактике нарушений требований безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров.

Кроме того, председатель комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимир Устинов представит проект о внесении изменений в закон о Счетной палате региона.

Предполагается, что после поправок муниципалитеты смогут передавать функции местных счетных палат на краевой уровень. Согласно поправкам, инициатива о заключении соглашения и передаче полномочий по осуществлению внешнего финконтроля с муниципального уровня на краевой исходит от представительного органа МО. Его обращение рассматривается на коллегии Счетной палаты Алтайского края, которая дает согласие либо отказывает в заключении соглашения.

В целом же в повестку сессии включены 23 вопроса, многие из них носят технический характер и не предполагают какой-либо оживленной дискуссии со стороны депутатов.