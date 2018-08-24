12 месяцев спустя. Что произошло за год после трагедии в кемеровской «Зимней вишне»

Новости 25.03.2019 12:10 927

25 марта 2018 года навсегда вписано трагическими красками в историю России. Пожар, который произошел в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, унес жизни 60 человек, среди которых 37 детей.

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После многочисленных заседаний, совещаний и обсуждений происшествия все чиновники согласились в одном: трагедии можно было избежать. Так, по всей стране начались массовые проверки пожарной безопасности зданий, правоохранители задерживали предполагаемых виновников. Фигурантами уголовного дела по факту пожара в ТРЦ стали 15 человек, среди них – чиновники, собственники и управляющие зданием, руководители МЧС. Многие из них до сих пор находятся под арестом. В министерстве начались сокращения.

25 марта в батутной яме детского развлекательного комплекса загорелся поролон. Позже сотрудники МЧС назовут причину возгорания – неисправность светодиодного светильника. За неделю до происшествия в здании протекла крыша – вода попала на световые приборы.

Детский комплекс находился на четвертом этаже рядом с кинотеатром. Когда сухой батут с поролоном охватило пламя, в трех залах находились кинозрители. В зале №1 шел фильм «Тихоокеанский рубеж», в зале №3 - «Кролик Питер». Сотрудники кинотеатра успели оповестить людей в двух залах о начавшемся пожаре и эвакуировали их из здания. В зале №2, где показывали мультфильм «Шерлок Гномс», остались люди. Когда четвертый этаж заволокло дымом, началась паника. Многие так и не смогли эвакуироваться из здания.

Площадь пожара составила 1600 квадратных метров. Согласно открытому источнику данных, к ликвидации чрезвычайной ситуации было привлечено 840 человек и 195 единиц техники, из них от МЧС России 680 человек, свыше 110 единиц техники, в том числе два воздушных судна.

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Отставка Тулеева

1 апреля 2018 года губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке. Тулеев руководил областью 20 лет.

В своем видеообращении к жителям региона он назвал причины своего ухода. Конечно, главная из них – трагедия.

«Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы по оказанию помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли. Дорогие земляки, мы вместе с вами прошли очень большой путь от бастующего Кузбасса до созидающего. Совершенно честно вам говорю, что я всегда работал в интересах страны, России, и области. Еще раз спасибо, что вы были рядом. И примите поклон. Я подал президенту прошение об отставке. Считаю это единство верным решением. С таким тяжелым грузом невозможно работать больше на посту губернатора. Пусть Господь хранит вас и нашу родную кузнецкую землю!», - сказал экс-глава области.

Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области был назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев. 9 сентября он выиграл на выборах губернатора Кузбасса, набрав 84,5% голосов.

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«Громкие» аресты

Следователи выяснили, что торговый центр, который был построен на базе бывшей кондитерской фабрики, эксплуатировался без специального на то разрешения. Кроме того, в здании не проводились проверки. По факту трагедии было возбуждено немало уголовных дел. Несмотря на то, что следственный комитет уже завершил расследование, ни одно дело еще не дошло до суда. Накануне в СМИ появилась информация, что первое дело отправят в суд в мае текущего года.

Как пишет «Тайга. Инфо», по основному делу «Зимней вишни» проходят экс-руководитель ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, глава управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Григорий Терентьев, экс-глава кемеровского Госстройнадзора Танзилия Комкова и ее заместитель Светлана Шенгерей.

По версии следствия, Александр Мамонтов совместно с Григорием Терентьевым не запланировали проверку соблюдения требований пожарной безопасности в ТЦ в 2017-2018 годах. Кроме того, экс-главу кемеровского МЧС обвинили в растрате более 1,8 млн рублей из бюджета ГУ МЧС. В министерство был трудоустроены три сотрудника, которые фактически не работали, но получали заработную плату.

Бывшего руководителя Госстройнадзора Кемеровской области Танзилию Комкову, как и её заместителя Светлану Шенгерей, подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при сдаче самовольно возведенного объекта. Комкова дополнительно обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2014 году директор одной из кемеровских компаний «подарил» ей автомобиль и комплект резины общей стоимостью более 1,5 млн рублей за протекцию бизнесу.

Светлану Шенгерей задержали в сентябре прошлого года. Накануне стало известно, что арест продлили до 30 марта. Она и её адвокат неоднократно просили об изменении меры пресечения на домашний арест, но просьба не была удовлетворена.

Кроме того, в отдельное производство было выделено дело в отношении технического директора ТЦ Георгия Соболева, арендатора части площадей «Зимней вишней», экс-депутата Топкинского райсовета от «ЕР» Надежды Судденок, руководителя компании «Системный интегратор», которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации, Игоря Полозиенко, его подчиненного Александра Никитина, охранника Сергея Антюшина и генерального директора собственника здания Юлии Богдановой.

Предполагаемым виновником трагедии стал и экс-руководитель первого отряда Федеральной противопожарной службы по Кузбассу Андрей Бурсин. Дело выделено в отдельное производство. Он руководил тушением торгового центра. Следствие считает, что он не провел разведку в «Зимней вишне» и не организовал должным образом спасательную операцию. Находясь в СИЗО, он предпринял попытку самоубийства.

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Еще одно дело было возбуждено в отношении бывшего генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината» Вячеслава Вишневского. Как предполагают следователи, он передал семь млн рублей Эдуарду Комкову (сын Танзилии Комковой). В ноябре 2018 года он был объявлен в международный розыск. Как сообщила «Газета.ру», его задержали в Польше сегодня, 25 марта. На данный момент, следственный комитет решает вопрос об его экстрадиции.

Массовые проверки ТРЦ

После трагедии МЧС и прокуратура начали массовые проверки торгово-развлекательных центров в России. Как писал «Политсибру», в конце января настоящего года из-за нарушений техники пожарной безопасности было закрыто 315 торговых центров. Основная масса нарушений зафиксирована в таких регионах, как Тюменская, Новосибирская область, Красноярский край, Пермский край, Республика Татарстан.

В Алтайском крае также произошел ряд закрытий. Так, в Бийске временно не работал ТЦ «Воскресенье». В Барнауле приостанавливали работу ТРЦ «Район», ТОЦ «Гулливер», ТЦ «Россия», ТРЦ «Праздничный», ТРЦ «Арена». На данный момент все выявленные нарушения устранены.

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20 декабря прошлого года стало известно о закрытии барнаульского ТЦ «ГеоМаркет» и двух детских игровых зон в ТРЦ «Галактика». По делу «ГеоМаркета» до сих пор идут судебные разбирательства, заседание в очередной раз перенесли на 10 апреля. Детские зоны по-прежнему остаются «на замке».

День памяти

27 марта 2018 года барнаульцы приняли участие в акции памяти о погибших в кемеровском ТРЦ. На следующий день в небо запустили белые воздушные шары.

Трагедия коснулась всех. Среди погибших при пожаре в «Зимней вишне» было трое жителей Алтайского края: два несовершеннолетних ребенка и их отец. Мать детей трудится в одной из барнаульских горбольниц. Главой региона на тот момент был Александр Карлин. Он выразил соболезнования и поручил министерству финансов выделить семье материальную помощь, а заместителю председателя правительства Надежде Капура – оказать семье погибших всю необходимую поддержку.

Прошлым летом начали демонтировать ТРЦ «Зимняя вишня». Пожар уничтожил все основные несущие конструкции здания, поэтому использовать его в дальнейшем невозможно. На месте, куда люди стихийно несли цветы и игрушки в память жертв, установили мемориальный камень.

Накануне годовщины трагедии, 23 марта, в Кемерове прошли поминальные мероприятия.

Глава Барнаула Сергей Дугин направил в Кемерово письмо поддержки в связи с годовщиной трагедии в «Зимней вишне». Сегодня, 25 марта, на городские кладбища, где захоронены погибшие при пожаре барнаульцы, доставлены венки от всех жителей краевой столицы.