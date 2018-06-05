Домохозяйка победила на выборах мэра иркутского Усть-Илимска

Новости 25.03.2019 11:22 350

Досрочные выборы мэра состоялись в воскресенье в городе Усть-Илимск Иркутской области, прежний глава которого Вакиль Тулубаев ушел в отставку в январе текущего года, проиграв суд с депутатами местной думы. Согласно данным ГАС «Выборы», большинство голосов на выборах набрала домохозяйка Анна Щекина, которая была выдвинута партией ЛДПР. За нее проголосовали 7 тыс. 241 человек, или 43,85% пришедших на выборы, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Ближайший конкурент победителя, председатель городской думы Сергей Зацепин, выдвигавшийся «Единой Россией», набрал 37,34% голосов. За него проголосовали 6 тыс. 166 жителей Усть-Илимска.

Участвовавшая в выборах от «Справедливой России» продавец Ирина Кондратьева получила 6,3%. На последнем месте с 2% домохозяйка Екатерина Сазонова от «Городов России».

Ранее сообщалось, что в мэры Усть-Илимска пытались выдвинуться 11 человек. Из них пяти самовыдвиженцам и кандидату от партии «Родина» было отказано в регистрации. Регистрация самовыдвиженца, депутата городской думы Наиля Гарипова была отменена по решению суда, в который обратилась Е.Сазонова с жалобой на нарушения при сборе подписей.

Ранее также сообщалось, что 16 января текущего года мэр Усть-Илимска Вакиль Тулубаев подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. В этот день городской суд отказал в удовлетворении исков мэра, администрации и прокуратуры Усть-Илимска о признании незаконным решения городской думы о неудовлетворительной оценке деятельности В.Тулубаева, что давало право депутатам отправить градоначальника в отставку.

Усть-Илимск - промышленный город на севере Иркутской области. Население - 82,5 тыс. человек. Основа экономики - добыча и переработка древесины. Срок полномочий мэра - пять лет.