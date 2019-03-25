В одни ворота. Единороссы на Алтае выиграли выборы в сельсоветах при «нулевой сопротивляемости»

Новости 25.03.2019 10:10 2719

24 марта на Алтае прошли выборы глав в Веселоярском, Сидоровском и Казанцевском сельских советах. На них безоговорочную победу одержали представители «партии власти».

В Веселоярском сельском совете Рубцовского района, где явка составила 35%, победу одержал Виктор Прозор – он набрал 93 % голосов. Его конкуренты Ольга Пеннер (ЛДПР) и самовыдвиженец Сергей Малахов набрали соответственно по 2 % и 3 % голосов.

Сидоровкий сельский совет Романовского района показал явку в 42 %. Здесь победителем стала Роза Сергеева – на ее счету 79 % голосов. Роман Иваненко (ЛДПР) набрал 9,56 %, Юлия Пряхина (СР) – 6,29 %.

В Казанцевском сельском совете Романовского района явка составила 63,6 %. Победу на выборах одержала Галина Энгель (48,68%). Самовыдвиженец Андрей Ершов набрал 31 % голосов, самовыдвиженец Сергей Прищепа 19,8%, Евгений Гибельгаус (СР) и Александр Иваненко (ЛДПР) показали нулевой результат.