«Пора что-то менять»: вице-премьер Забайкалья ушел в отставку

Новости 25.03.2019 10:38 261

Накануне стало известно об отставке вице-премьера, министра экономического развития Забайкальского края Сергея Новиченко. Исполнять обязанности вице-премьера будет первый заместитель министра Ирина Лизунова, сообщил ТАСС.

«Это, действительно, так. Пора что-то менять», - рассказал Новиченко корреспонденту.

Сергей Новиченко возглавил минэкономразвития Забайкалья в июле 2014 года. До этого он руководил департаментом госимущества региона. В органах исполнительной власти он работал с 2002 года.

Напомним, в октябре 2018 года врио главы Забайкальского края назначен Александр Осипов. Он отмечал, что не будет сразу менять региональное правительство, пока лично не пообщается с руководителями края.