Россиянина, обвиняемого в покупке марихуаны на Алтае, выслали из-за границы на родину

Новости 25.03.2019 9:40 254

Россиянин, обвиняемый в незаконном приобретении более 1 кг марихуаны, экстрадирован властями ФРГ на родину, сообщает Интерфакс со ссылкой на Генпрокуратуру России.

«Компетентные органы Германии передали российским правоохранительным органам для доставки на территорию РФ гражданина России Анатолия Видмана, 1978 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)», - говорится в сообщении.

Как полагает следствие, летом 2018 года в городе Славгород Алтайского края мужчина незаконно приобрел наркотическое средство - каннабис (марихуану). Масса партии в высушенном виде составила более 1 кг. Весь товар был изъят сотрудниками правоохранительных органов по месту жительства злоумышленника, отмечает ведомство.

В дальнейшем Видман скрылся от суда. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он был объявлен международный розыск.

В ноябре 2018 года он был обнаружен в Германии, после чего Генпрокуратура направила туда запрос о выдаче для привлечения к уголовной ответственности, который удовлетворен.