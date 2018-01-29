В Барнауле назовут «Лучшую книгу Алтая»

Новости 25.03.2019 9:10 293

28 марта в библиотеке имени Шишкова торжественно завершит работу фестиваль книги «Издано на Алтае». В этот день объявят победителей конкурса «Лучшая книга Алтая» в шести номинациях.

XIV фестиваль книги «Издано на Алтае» открылся 14 февраля. В титульной экспозиции фестиваля, знакомящей с печатной продукцией региона по итогам прошлого года, тогда было представлено 616 книг. И как всегда, в ходе фестиваля выставка существенно выросла: к закрытию она насчитывает уже 867 изданий. Все эти книги, кроме тех, что вышли в свет в результате конкурса на издание литературных произведений и были презентованы публике в программе фестиваля, участвовали в конкурсе «Лучшая книга Алтая».

В этом году достойнейших в шести номинациях выбирали в два этапа. Сначала эксперты в своих областях (краеведы, ученые, дизайнеры, художники и литераторы) составляли по профилю своих номинаций шорт-листы и представляли их на суд жюри конкурса. И затем, в последние дни работы фестиваля, жюри определяло победителей исходя из этих коротких списков. В день закрытия фестиваля все тайное станет явным: памятные сувениры и дипломы найдут своих счастливых обладателей, а в летопись издательского и литературного процесса региона войдут еще несколько славных имен и названий книг.

За полтора месяца работы фестиваля прошло 54 мероприятия, участниками которых стали более 2000 человек. Закрытие XIV фестиваля книги «Издано на Алтае» начнется в 15.00 в центральном зале 3 этажа.