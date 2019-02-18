Барнаульцы собираются «всем миром» избавить парк «Изумрудный» от мусора

Новости 25.03.2019 8:15 222

24 марта в барнаульском парке «Изумрудный» прошла четвертая по счету краеведческая экскурсия. Ее посетили 150 человек.

По данным организатора встреч Ларисы Вигандт, на исторических прогулках побывали уже 500 барнаульцев, и больше 500 человек поставили подписи в защиту общегородской территории.

На предстоящем субботнике планируется собрать бутылки и мусор, выкорчевать около 30 соток сухостоя, очистить от мусора остров между мостами и дно озера, а также все участки парка, покрасить скамейки и урны.

«Слушая рассказ краеведа Данила Дегтярева об истории места, о лучших годах парка БМК, я оглядывалась по сторонам и фотографировала фронт работ на предстоящий субботник. Территория изрядно загажена собачками. У нас нет пока площадок для выгула четвероногих, однако ... хозяева, пожалуйста, подбирайте за своими любимцами», - написала Лариса Вигандт.

Экскурсии организует инициативная группа барнаульцев по возрождению парка и сообщество Urban History.

Парк был разбит на территории бывшего Кресто-Воздвиженского кладбища, которое просуществовало здесь до начала XX века.