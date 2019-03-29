В российских СИЗО могут появиться платные кабельные каналы

Российские заключенные получат возможность заказывать просмотр фильмов, образовательных и спортивных программ, а также изучать иностранные языки. ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет кабельного телевидения, сообщил ТАСС.
«Так же, как и для обычных граждан, у лиц, содержащихся под стражей, появится возможность к общему пакету из 20 бесплатных телеканалов оформить подписку на платные телеканалы», - рассказал заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев.
Соответствующую инициативу рассмотрят в скором времени. Сейчас заключенные могут покупать книги, газеты и журналы, за исключением изданий экстремистского, эротического и порнографического содержания.
В некоторых корпусах СИЗО в Москве уже запустили пилотный проект услуги. Кроме того, там установили терминалы, с помощью которых арестанты смогут заказывать платные услуги или обращаться к администрации.
«Ставим терминалы, чтобы они могли прямо в камерах заказывать, например, какие-то услуги - дополнительное питание, электронные письма, подавать дополнительные заявки», - добавил Валерий Бояринев.