Чудо с мохнатыми рогами. Бийчанин сфотографировал косулю на пути в город

Новости 24.03.2019 16:59 265

Житель Бийска запечатлел косулю. По его словам, животное перебегало дорогу недалеко от Бийска, сообщается в социальных сетях.

«Представляете, купил сегодня свой первый байк, решил сделать пару красивых фотографий.. поворачиваю голову, а рядом со мной он/она/оно, кто же это?! Мнения разделились.. Косуля? Олень? Молодой лось? Марал? На этом чуде - мохнатые рога... А вы как думаете, кто это и почему он бежал «в Бийск»?!», - пишет автор.

Одна из подписчиц сообщества призвала беречь природу и соблюдать чистоту, ведь «в непосредственной близости от Бийска живут такие прекрасные создания».