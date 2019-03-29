Сибирская компания планирует увеличить добычу угля на 5 млн тонн

Новости 24.03.2019 16:20 417

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) планирует увеличить добычу угля в текущем году на пять млн тонн. По словам гендиректора компании Владимира Артемьева, прирост составит 4%, сообщил ТАСС.

Компания является крупнейшей в России по добыче угля. В 2019 году планируется добыть 115 млн тонн. Кроме того, экспорт угля вырастет до 49 млн тонн. Это на четыре тонны больше, чем в 2018 году.

Инвестиции компании в развитие угледобывающего комплекса составят $850 млн, а вместе с электроэнергетикой достигнут $1,177 млрд.

Напомним, СУЭК - крупнейшая угольная компании России. Производство находится в семи регионах РФ, в том числе в Кузбассе.