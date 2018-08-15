«Критиковать нельзя запретить». Митинг за свободу интернета не вызвал ажиотажа у барнаульцев

Новости 25.03.2019 7:15 350

24 марта в Барнауле в сквере им. Германа Титова прошел митинг за свободу интернета. В акции приняли участие, по разным оценкам, от 50 до 100 человек.

Среди пришедших на митинг были молодые комсомольцы, представители партии «Яблоко», студенты барнаульских вузов. Как сообщают независимые наблюдатели, в последний момент руководство городской ячейки ЛДПР запретило своим активистам принимать участие в политически окрашенном событии. Лозунги, под которыми митинговали участники, были незамысловаты: «Мы против изоляции рунета», «Студент – тоже человек», «Стипендия = МРОТ», «Критиковать нельзя запретить».

"Мы не можем отдать интернет в руки тех, кто не приложил усилий к его созданию. Напротив же, когда власть начала принимать законы и пытаться регулировать интернет, он стал только хуже. А, между прочим, рунет является одним из самых популярных в мире: русский язык занимает второе место по популярности в интернете, уступая лишь английскому. И таким его сделали мы - пользователи, разработчики", - высказался один из участников протестной акции.

"Все заинтересованы в том, чтоб интернет остался свободным пространством. Ведь мы сможем поспорить о взглядах и идеологиях лишь там", - вторил ему другой оратор.

Отметим, что аналогичный митинг, который прошел в Барнауле летом 2018 года, собрал гораздо больше участников - около 200 человек, преимущественно молодых людей. Тогда высказать свою позицию пришли общественник Виктор Рау, депутат краевого Заксобрания Людмила Суслова, священник Александр Микушин.