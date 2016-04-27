Счетная палата Барнаула вскрыла финансовые нарушения на сумму 340 млн рублей

Новости 25.03.2019 7:40 756

Председатель Счетной палаты Барнаула Ольга Магель отчиталась о работе за 2018 год на заседании гордумы. По словам спикера, в минувшем году ревизионный орган выявил нарушений на сумму 340 млн рублей.

За прошлый календарный период Счетной палатой было проведено 50 мероприятий внешнего финансового контроля, в ходе которых проверено 9 органов местного самоуправления, одно муниципальное учреждение и одно коммерческое предприятие. Общий объем «отслеженных» средств составил 22,6 млрд рублей. Также Счетная палата провела экспертизы на 20 проектов решений гордумы.

В итоге суммарно нарушений было выявлено на 340 млн рублей. Они пришлись на сферы госзакупок, бухгалтерской отчетности, как следствие — неэффективное расходование средств и недополученные платежи в муниципальный бюджет.

«Основной объем нарушений пришелся на долю муниципальных закупок – это 48 %. Нам удалось вернуть в бюджет города более 1,5 млн рублей. На переходящем контроле остаются нарушения на сумму 16,3 млн рублей, из них подлежит возвращению в бюджет города 4,7 млн рублей», - рассказала Ольга Магель.

После отчета руководителя Счетной палаты депутат гордумы Юрий Ряполов попросил конкретизировать типы нарушений, выявленных ревизионным органом. Магель не стала отвечать на уточняющий вопрос, заметив, что нарушения носили технический характер и не связаны с финансовыми хищениями.