Бывший глава ГИБДД по Новосибирской области стал фигурантом уголовного дела

Новости 24.03.2019 15:07 281

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха. Подробности пока не разглашаются, сообщил «Интерфакс-Сибирь».

«Возбуждено уголовное дело по ст.286 УК РФ - превышение должностных полномочий», - сообщили журналистам в региональном следственном комитете.

Осенью прошлого года приказом министра внутренних дел Штельмах был уволен с занимаемой должности за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Полисмен обжаловал увольнение в суде, однако Центральный суд Новосибирска отказал в его удовлетворении, а областной суд оставил это решение в силе.

В заключении суда говорилось, что «Штельмах С.В. осуществлял выдачу гражданам не предусмотренных ведомственными нормативными правовыми актами «пропусков» на транспортные средства и удостоверений» советника главного инспектора безопасности дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области», дающих их владельцам право беспрепятственного проезда».

Бывшего полицейского проверяли с помощью полиграфа, установив у него «наличие корыстной заинтересованности в выдаче упомянутых документов, а также систематической даче указаний руководителям структурных подразделений ГИБДД не осуществлять проверку их владельцев».

Мужчина работал в правоохранительных органах более 30 лет. Главой регионального управления ГИБДД он являлся с 2006 года.