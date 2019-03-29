Кемеровчане возложили цветы на месте пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Новости 24.03.2019 14:39 720

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и родственники погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» возложили цветы к мемориальному камню, который установили на месте трагедии. Поминальные мероприятия прошли 23 марта, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Глава региона выступил перед собравшимися и выразил соболезнования.

«Прошел год, но это не означает, что наша работа с вами закончилась. Мы будем продолжать сотрудничать, подставляя свое плечо друг другу. Мои двери всегда для вас открыты. Я убежден, что виновные должны понести заслуженное наказание. И мы - на вашей стороне», - сказал Сергей Цивилев.

В Знаменском кафедральном соборе митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх провел панихиду по жертвам пожара. После - для желающих был организован личный прием митрополита Аристарха и губернатора Сергея Цивилева.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, трое из них — жители Алтайского края.