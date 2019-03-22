Биатлонист из Барнаула завоевал второе «золото» на соревнованиях в Финляндии

Новости 24.03.2019 13:49 264

Барнаульский спортсмен Иван Лыжин выиграл вторую золотую медаль на международных соревнованиях по биатлону среди ветеранов в Финляндии. Первое «золото» он взял в спринтерской гонке, которая прошла 21 марта, сообщил «Алтайский спорт».

Вторую золотую медаль алтайский биатлонист завоевал в эстафетной гонке 3×6 километра с двумя огневыми рубежами в объединенной возрастной группе 35 лет - 44 года.

Алтайский биатлонист взял «золото» в спринтерской гонке среди ветеранов в Финляндии Новости 22.03.2019 11:13 Помощь в организации поездки и подготовке к соревнованиям оказал коллега по биатлону Сергей Локтев 323

В эстафете принимали участие 10 команд: пять российских, две финские, две интернациональные и одна эстонская. Лыжин выступал за команду «Сибирь», в которую кроме него вошли новосибирец Владислав Иванов и томич Алексей Тимошин.

Барнаулец бежал на последнем этапе, стрелял без промахов и показал лучшее время среди всех участников.