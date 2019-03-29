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Житель Алтайского края пострадал при съезде грузовика в кювет

Новости
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В Онгудайском районе Республики Алтай грузовик под управлением жителя Алтайского края съехал в кювет. Мужчина получил травмы, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло 23 марта на 739 километре автодороги  «Чуйский тракт». Установлено, что 53-летний мужчина, управляя автомобилем МАЗ 54440 с полуприцепом не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги.

Водителя грузовика с травмами различной степени тяжести госпитализировали в центральную районную больницу. Мужчина был трезв.

По факту ДТП возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Автор: Политсиб.ру

Фото: 04.мвд.рф

#Алтайский край #Республика Алтай