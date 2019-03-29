Четыре новых купола установили на барнаульском соборе

Новости 24.03.2019 12:35 327

Четыре накупольных креста установили на строящемся соборе Александра Невского в Барнауле. Церемонию освящения провел митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, сообщили «Аргументы и Факты на Алтае».

Собор станет одним из самых больших храмовых комплексов в краевой столице. По данным Алтайской митрополии, диаметр крестов - 4,3 метра, а вес - около тонны. Срок их эксплуатации - 50 лет.

Храм расположен в Индустриальном районе Барнаула.11 мая 1991 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил закладной камень в основание собора. 12 сентября 2018 года, в день памяти благоверного, великого князя Александра Невского, состоялось историческое событие – впервые с момента строительства собора была совершена Божественная литургия.