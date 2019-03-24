Алтайские специалисты рассказали, как выбрать сливочное масло

Новости 24.03.2019 11:50 1337

Специалисты барнаульской лаборатории рассказали, как выбрать сливочное масло. ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» имеет соответствующую аккредитацию на выполнение исследований по показателям качества и безопасности.

Прежде всего внимательно прочитайте, как называется продукт. К сожалению, есть такие производители, которые называют продукт очень близкими к «сливочному маслу» словами. Например, крупным шрифтом на упаковке написано «масло» и «сливочное», а мелким добавлено слово «растительное». Таким образом, производитель пытается ввести в заблуждение покупателя. Поэтому, когда вы покупаете продукт, сначала обратите внимание на то, чтобы на упаковке было написано именно «сливочное масло» или «масло из коровьего молока».

Второй этап – обратите внимание на состав продукта. В составе классического сливочного масла не должно быть ничего, кроме сливок, – это премиум-вариант масла. Кстати, слово «состав» может отсутствовать на упаковке. Это не должно вас смутить. На пачке может быть написано так: «изготовлено из сливок» либо «изготовлено из пастеризованных сливок».

Допускаются добавки и в масле «Крестьянском» – наиболее распространенном продукте в России. В отличие от традиционного, в «Крестьянском» масле 72,5 % жира. Например, допускаются красители природного происхождения: каротин (из экстракта моркови) и аннато (добавка Е160b) – краситель растительного происхождения, от желтого до темно-оранжевого цвета. Не гонитесь за дешевым маслом. Производитель не продаст масло даром, то есть дешевле его себестоимости. Поэтому пачка масла не может стоить 30 или 50 рублей, это нереально. Скорее всего, это будет либо фальсификат, либо продукт, снятый с долгосрочного хранения.