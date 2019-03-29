Министр здравоохранения РФ назвал главную причину смертности мужчин

Новости 24.03.2019 11:05 465

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала главную причину мужской смертности. По её словам, около 70% смертей трудоспособного возраста происходят из-за последствий употребления алкоголя, сообщили «РИА-Новости».

«Сейчас базовый показатель (смертности мужчин) 2017 года - 735,7 (человека) на 100 тыс. населения, а выйти мы должны на 530. Показатель в Евросоюзе - 200-230 (человек)», - отметила министра.

По словам Скворцовой, для снижения показателей смертности необходимо менять образ жизни. В особенности, это касается молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Самой уязвимой категорией в РФ стали люди в возрасте 50-60 лет.