Министр здравоохранения РФ назвал главную причину смертности мужчин

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала главную причину мужской смертности. По её словам, около 70% смертей трудоспособного возраста происходят из-за последствий употребления алкоголя, сообщили «РИА-Новости».
«Сейчас базовый показатель (смертности мужчин) 2017 года - 735,7 (человека) на 100 тыс. населения, а выйти мы должны на 530. Показатель в Евросоюзе - 200-230 (человек)», - отметила министра.
По словам Скворцовой, для снижения показателей смертности необходимо менять образ жизни. В особенности, это касается молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.
Самой уязвимой категорией в РФ стали люди в возрасте 50-60 лет.
«Есть интереснейшие данные: у нас уже сейчас те, кто доживают до 55 лет, живут в среднем 79 лет. Таким образом, основные наши потери до 55 лет, максимально они (проблемы со здоровьем) накоплены после 45-50 лет. Это десятилетие - от 50 до 60 - огромное количество выбивает людей, это возраст, когда мы особенно бережно будем относиться и к мужчинам, и к женщинам», - рассказала глава Минздрава.