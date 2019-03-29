Сложнейшую операцию на грудкой клетке провели врачи в Алтайском крае

Новости 24.03.2019 10:30 434

Алтайские врачи провели сложнейшую операцию. Из-за деформации грудной клетки четырнадцатилетний подросток не мог нормально дышать, сообщили «Наши Новости».

У ребенка обнаружили врожденную деформацию грудной клетки в виде воронки, которая с возрастом начала увеличиваться. Недавно его прооперировали – сделали два прокола, вставили специальную пластину и выправили грудину.

Подобные операции проводят в Алтайском крае более 30 лет. Изначально приходилось разрезать ребра больного, но с 2006 года врачи стали практиковать проколы. За это время спасено более 60 детей. В отличие от других регионов, в крае операцию проводят бесплатно.

«Город Новосибирск, Москва, Питер. Где-то городов шесть-семь, в которых оперируются эти больные. Это операция в Новосибирске стоит 200 тысяч рублей, в Москве около полумиллиона рублей, потому что эти операции не внесены в квоты», - рассказал завортопедическим отделением краевого клинического центра охраны материнства и детства Арсен Осипов.

Деформация грудной клетки – распространенная патология, в большинстве случаев передаётся по наследству. Операцию делают лишь при сильном дефекте. Ежегодно в регионе выделятся всего восемь квот.