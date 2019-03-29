Семья погибла при пожаре в Красноярском крае

Новости 24.03.2019 9:45 293

Следственный комитет возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Красноярском крае. Возгорание могло произойти после того, как ребенок разжигал печь в доме при помощи бензина, пока родители спали, сообщил ТАСС.

Пожар произошел 23 марта в селе Таскино в жилом одноэтажном доме, площадь возгорания составила 192 кв. м. Из огня удалось выбраться лишь десятилетнему мальчику. Двое детей в возрасте года и девяти лет и их родители погибли.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.