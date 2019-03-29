Главе Шерегеша грозит условный срок и миллионный штраф

Новости 24.03.2019 9:15 357

Мэр Шерегеша Виктор Дорогунцов обвиняется в покушении на взятку и халатности. Прокурор просит назначить ему наказание в виде пяти лет условно и штрафа - 3,5 млн рублей, сообщила «Новая Сибирь».

По словам представителя прокуратуры Таштагола Ольги Шимовой, на судебном заседании 22 марта гособвинитель предложила прекратить дело по обвинению в халатности за истечением срока давности. Однако адвокат Константин Козлов заявил, что защита намерена добиваться рассмотрения дела по существу по обоим эпизодам, считая Виктора Дорогунцова по предъявленным обвинениям невиновным.

Защита представила суду доказательства: глава Шерегеша не имел полномочий, которые он, по версии следствия, употребил ради своей корысти. Кроме того, к делу приобщены соглашение между администрациями Шерегеша и Таштагольского района, из которого следует, что землей Шерегеша распоряжался муниципальный район.

«Мы видим, что обвинение этих доказательств совсем не учитывает, как будто судебного следствия просто не было», - отметил адвокат.

Напомним, по версии следствия в декабре 2015 года один местный предприниматель попросил Дорогунцова оказать содействие в перезаключении договоров аренды нескольких земельных участков на новых собственников. В 2016 году кемеровские полицейские задержали его, обнаружив в автомобиле 350 тыс. рублей и сделав вывод, что это были средства на взятку Дорогунцову.