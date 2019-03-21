Стал известен победитель конкурса «Учитель года Алтая - 2019»

Новости 23.03.2019 18:31 386

По итогам всех испытаний «Учителем года Алтая - 2019» стал учитель информатики Кытмановской школы №1 Александр Чернобаев. Он признан лучшим среди 24 педагогов, отмечают в Министерстве образования и науки региона. Победитель получил премию в размере 300 тысяч рублей, возможность отдохнуть в санатории «Обь». Также Александр Чернобаев представит Алтайский край на Всероссийском конкурсе «Учитель года России».

В число финалистов конкурса вошли: учитель начальных классов Айской школы Алтайского района Наталья Иванина; учитель математики и информатики Веселоярской школы Рубцовского района Наталья Лебедева; учитель истории и обществознания школы № 5 Бийска Александр Руколеев; учитель информатики школы № 107 Барнаула Владимир Скорохватов; учитель начальных классов лицея № 122 Барнаула Юлия Стадник.

«Учитель года» - конкурс, который проводится Министерством образования и науки РФ, Общероссийским профсоюзом образования и «Учительской газетой». Целью конкурса являются выявление, поддержка и поощрение передовых школьных учителей, распространение их педагогического опыта и повышение престижа труда учителя.