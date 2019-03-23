В Республике Алтай назначен новый начальник Управления ФСБ

Новости 23.03.2019 17:34 395

Полковник Роман Плотников назначен начальником Управления Федеральной службы безопасности по Республике Алтай. Александр Веселев, возглавлявший ведомство до этого, переведен на новое место службы, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Роман Плотников родился 1 декабря 1976 года в городе Кунгур Пермской области. Начал службу в органах безопасности с 2000 года, пройдя путь от оперуполномоченного до руководителя территориального управления. Имеет государственные и ведомственные награды. Ветеран боевых действий. До назначения в Республику Алтай проходил службу в территориальных органах безопасности Калининградской и Вологодской областей, Пермского края.