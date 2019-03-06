Власти Новосибирской области планируют увеличить объемы строительства в 1,5 раза

Новости 23.03.2019 16:33 308

Власти Новосибирской области намерены увеличить объемы строительства жилья в полтора раза к 2024 году. Показатель должен превысить 2,5 млн кв. метров, сообщает Тайга.инфо.

«Мы видим следующие перспективы развития строительной отрасли к 2024 году: это увеличение объемов жилищного строительства за счет накопленных ресурсов прошлых лет и сформированного задела жилищного строительства до показателя 12,4 млн кв. м [суммарно за каждый год], повышение доступности ипотеки при условии поддержки федерального центра, выдача порядка 45 тыс. ипотечных кредитов, что позволит увеличить долю семей, имеющих возможность приобретения жилья за счет ипотечного кредитования до 50%, построится более 500 новых объектов социального назначения <…> В 2024 году будем строить 150% от нынешнего года», — рассказал замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Замминистра также сообщил, что в 2019 году запланирован ввод в эксплуатацию 54 социально-значимых объектов, что превышает показатели прошлых лет. «Начиная с 2018 года, на территории региона реализуются крупные инвестиционные проекты, такие, как строительство ледовой арены, волейбольного центра, реконструкция перинатального центра», — добавил Колмаков.