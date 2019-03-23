Алтайские коммунисты вышли на митинги против реформ в сфере ЖКХ

Новости 23.03.2019 14:00 1272

23 марта коммунисты Алтайского края приняли участие во всероссийской акции протеста. Митинги КПРФ прошли в Алейске, Бийске, Бийском, Егорьевском, Волчихинском, Ключевском, Михаловском и Угловском районах края.

Так, в Бийске митинг начался в 12 часов на бульваре Петра Первого. В Бийском районе люди вышли на четыре пикета в разных населенных пунктах. Первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова выступила на митинге в райцентре Ключи в 11 часов.

Лозунги КПРФ в рамках акции содержат как местную, так и федеральную повестку. В Михайловском районе, где на митинг пришло около 300 человек, коммунисты продолжили борьбу с тарифами на тепло, а также выступили против «мусорной реформы». Кроме того, в Малиновом озере жители высказали недовольство местной администрации по реформированию сферы ЖКХ. Повышение тарифов и «мусорная реформа» также стали одной из главных протестных тем в Ключевском районе.

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В отдельных муниципалитетах к коммунистам присоединились профсоюзы и общественные организации. При этом самые крупные акции протеста прошли в Бийске и Малиновом озере. В них приняли участие около 300 человек.