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Алтайские коммунисты вышли на митинги против реформ в сфере ЖКХ

Новости
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23 марта коммунисты Алтайского края приняли участие во всероссийской акции протеста. Митинги КПРФ прошли в Алейске, Бийске, Бийском, Егорьевском, Волчихинском, Ключевском, Михаловском и Угловском районах края.

Так, в Бийске митинг начался в 12 часов на бульваре Петра Первого. В Бийском районе люди вышли на четыре пикета в разных населенных пунктах. Первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова выступила на митинге в райцентре Ключи в 11 часов.

Лозунги КПРФ в рамках акции содержат как местную, так и федеральную повестку. В Михайловском районе, где на митинг пришло около 300 человек, коммунисты продолжили борьбу с тарифами на тепло, а также выступили против «мусорной реформы». Кроме того, в Малиновом озере жители высказали недовольство местной администрации по реформированию сферы ЖКХ. Повышение тарифов и «мусорная реформа» также стали одной из главных протестных тем в Ключевском районе.

  • Наша цель - социальное государство и народовластие!
  • Россия, труд, народовластие, социализм!
  • Социально-экономическую политику – во благо народа!
  • Программа КПРФ – программа общественного развития!
  • Нам нужно правительство народного доверия!
  • Без поддержки людей любые реформы - обречены на провал!
  • Человеку труда - достойную жизнь!
  • Народу уважение, а не унижение!
  • Рост цен и тарифов - под общественный контроль!
  • Нет росту тарифов на вывоз мусора!
  • Наше дело правое! Победа будет за нами!

В отдельных муниципалитетах к коммунистам присоединились профсоюзы и общественные организации. При этом самые крупные акции протеста прошли в Бийске и Малиновом озере. В них приняли участие около 300 человек.

Алтайские коммунисты выведут на митинги электорат из глубинки

Алтайские коммунисты выведут на митинги электорат из глубинки

Новости

23 марта коммунисты Алтайского края примут участие во всероссийской акции протеста

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Автор: Политсиб.ру

#КПРФ #митинг