Сотрудник новосибирской таможни отказался от взятки в 100 тысяч рублей

Новости 23.03.2019 13:34 387

Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о попытке подкупа сотрудника Новосибирской таможни, сообщает Коммерсант-Сибирь.

Как указывается в материалах СКР, на днях дознаватель таможни написал рапорт о предложении взятки, поступившем ему от обвиняемого, 51-летнего жителя Красноярска. За вознаграждение в сумме 100 тыс. руб. таможенник должен был закрыть уголовное дело.

Сотрудники службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления и ФСБ разработали операцию по задержанию взяткодателя. Он был арестован в момент передачи денег, который происходил в припаркованном возле здания таможни автомобиле. Задержанному инкриминируют ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ему грозит дол восьми лет лишения свободы и штраф в размере 30-кратной суммы взятки.