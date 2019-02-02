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Сотрудник новосибирской таможни отказался от взятки в 100 тысяч рублей

Новости
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Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о попытке подкупа сотрудника Новосибирской таможни, сообщает Коммерсант-Сибирь.

 Как указывается в материалах СКР, на днях дознаватель таможни написал рапорт о предложении взятки, поступившем ему от обвиняемого, 51-летнего жителя Красноярска. За вознаграждение в сумме 100 тыс. руб. таможенник должен был закрыть уголовное дело.

Сотрудники службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления и ФСБ разработали операцию по задержанию взяткодателя. Он был арестован в момент передачи денег, который происходил в припаркованном возле здания таможни автомобиле. Задержанному инкриминируют ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ему грозит дол восьми лет лишения свободы и штраф в размере 30-кратной суммы взятки.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: iPhones.ru

#Новосибирск #взятка