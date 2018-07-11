Алтайских волейболистов включили в расширенный состав сборной России

23.03.2019 12:00 361

Алтайские волейболисты Ильяс Куркаев и Фёдор Воронков включены в расширенный состав сборной России, сообщает сайт «Алтайский спорт».

Турниров будет много - Лига Наций, домашний мировой олимпийский отборочный турнир, финальный турнир чемпионата Европы и Кубок мира. Ильяс Куркаев уже имеет опыт игр за национальную сборную, даже участвовал в её составе в матчах чемпионата мира, а Фёдор Воронков называется в числе кандидатов в сборную впервые.

Отметим, что Федор Воронков начал заниматься волейболом в Новоалтайске. Сейчас выступает за команду Суперлиги "Нова" из Новокуйбышевска. Ильяс Куркаев в волейбол начал играть в Бийске. В 2012 году был приглашен в новосибирский "Локомотив", где играет по сей день.