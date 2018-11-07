Здание бывшей конторы «Изумрудной страны» в Барнауле выставили на торги

23.03.2019 11:21 344

На продажу выставлено имущество торгового дома «Угринич» в Барнауле, а именно здание на проспекте Красноармейском, 33. Старт приема заявок на аукцион назначен на 1 апреля. Начальная стоимость «заброшки» в центре города - 73,3 миллиона рублей, сообщает телеканал «Наши новости».

Раньше в здании был продуктовый магазин, ночной клуб и офисы агрохолдинга «Изумрудная страна». Помещение долгое время стоит заброшенным, здесь обитают бомжи, а местные забулдыги превратили его в общественный туалет.

Возле «Угринича» свалка, вокруг бутылки, шприцы,«фунфырики». Проникнуть в сам магазин очень просто, так как двери отсутствуют, в некоторых местах выставлены окна.

О том, что на первом этаже когда-то был магазин, напоминают свисающие с потолка остатки вытяжки, витрины растащили еще два года назад. На втором этаже, который «Изумрудная страна» сдавала под клуб, чудом сохранилась барная стойка. Горы макулатуры: книги, документация по бухгалтерии, старые журналы, газеты, отчеты по животноводству, сохранились как доказательство того, что здесь когда-то базировался агрохолдинг.