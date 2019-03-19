Число заболевших корью в Алтайском крае увеличилось вдвое

Новости 23.03.2019 10:50 346

Число заболевших корью в Алтайском крае увеличилось вдвое. Сегодня известно о 7 зарегистрированных случаях. Ранее Минздрав региона сообщал о трех заболевших.

В настоящее время медики края проводят профилактические мероприятия. Они установили круг лиц, которые контактировали с заболевшими, эти люди теперь под наблюдением. Тем из них, кто не был привит от кори, поставили вакцины.

Напомним, в 2018 году в Алтайском крае было отмечено восемь случаев кори. Тогда инфекцию привезли из-за границы. В 2015 году в регионе была вспышка этого опасного заболевания, тогда заразилось свыше 100 человек. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю настоятельно рекомендуют поставить прививки от кори всем жителям региона. Особенно тем, кто не болел корью и не прививался ранее.