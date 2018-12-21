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«Холодильник» для обмена книгами установили в барнаульском ТРЦ

Новости
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Шкаф в виде холодильника для обмена книгами установили в барнаульском ТРЦ «Галактика», сообщает сайт сообщества Barnaul22. Он появился в рамках проекта «Читай – передавай».

Проект «Читай – передавай» – идея молодых барнаульских предпринимателей и одного художника-оформителя Федора Лисицына. Вместе они превращают отслужившие свое холодильники в шкафы для обмена книгами (буккроссинга).

Холодильник, вернее уже шкаф, оформленный в виде книги ждет читателей у входа в «Ашан». Внутри произведения Пушкина, Достоевского, Есенина.  Каждый книголюб может взять из этого шкафа понравившиеся произведения, а взамен оставить другие. Делиться книгами можно совершенно бесплатно.

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Это связано с нарушением требований санитарных норм и пожарной безопасности

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Barnaul22

#ТРЦ Галактика #Барнаул