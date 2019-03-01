АГМУ и АлтГТУ проведут день открытых дверей

Новости 23.03.2019 9:53 265

23 марта посетителей ждут в Алтайском государственном техническом университете имени Ивана Ползунова и Алтайском государственном медицинском университете в Барнауле, сообщает официальный сайт правительства региона.

Мероприятие в АГМУ начнется в 10 часов (проспект Ленина, 40). Школьники, выпускники медицинских колледжей и их родители узнают больше об университете, условиях поступления, особенностях приемной кампании 2019 года, в том числе о целевом приеме. Абитуриенты смогут задать вопросы руководству вуза, деканам факультетов, ответственному секретарю приемной комиссии.

Продолжится день открытых дверей на площадках лечебного, педиатрического, фармацевтического, стоматологического, медико-профилактического факультетов, где можно узнать о направлениях подготовки и поучаствовать в познавательных мастер-классах.

В АлтГТУ будущие абитуриенты и их родители ознакомятся с правилами приема, с положением об учете индивидуальных достижений поступающих. Посетители встретятся с руководством вуза, директорами институтов и деканами факультетов. Они получат подробную информацию об университете, о возможностях, которые открываются перед студентами в учебной, научной, спортивной, творческой деятельности, узнают о перспективах трудоустройства. Те, кто сомневается в выборе профессии, пройдут профориентационное тестирование.

Специалисты помогут определиться с предметами единого государственного экзамена, дающими право поступления в АлтГТУ на бюджетные места. Желающие смогут записаться на подготовительные курсы. Встреча начнется в 13 часов (проспект Ленина, 46).

Напомним, 30 марта мероприятия для абитуриентов проведут в Алтайской академии гостеприимства, Алтайском государственном аграрном университете и Алтайском государственном музыкальном колледже. 31 марта посетителей ждут в Алтайском государственном университете.