АГМУ и АлтГТУ проведут день открытых дверей

23 марта посетителей ждут в Алтайском государственном техническом университете имени Ивана Ползунова и Алтайском государственном медицинском университете в Барнауле, сообщает официальный сайт правительства региона.
Продолжится день открытых дверей на площадках лечебного, педиатрического, фармацевтического, стоматологического, медико-профилактического факультетов, где можно узнать о направлениях подготовки и поучаствовать в познавательных мастер-классах.
Специалисты помогут определиться с предметами единого государственного экзамена, дающими право поступления в АлтГТУ на бюджетные места. Желающие смогут записаться на подготовительные курсы. Встреча начнется в 13 часов (проспект Ленина, 46).
Напомним, 30 марта мероприятия для абитуриентов проведут в Алтайской академии гостеприимства, Алтайском государственном аграрном университете и Алтайском государственном музыкальном колледже. 31 марта посетителей ждут в Алтайском государственном университете.
В отчетном периоде Алтайский медуниверситет улучшил позиции в российских рейтингах, а также вошел в новые международные рейтинги