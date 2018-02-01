Двое детей провалились под лед реки в Иркутской области

Новости 23.03.2019 9:22 307

Двухлетний ребенок утонул в пятницу из-за недосмотра родителей, провалившись под лед на реке Олха в Шелеховском районе Иркутской области, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

«Сегодня днем двухлетний мальчик гулял с пятилетним братом у реки, в то время как родители находились на работе в кафе поблизости», - говорится в сообщении.

Провалившихся под лед детей обнаружила мать, выглянув в окно кафе. Однако спасти женщина успела только одного сына - младшего унесло течением.

«В опасности находились оба мальчика, поскольку течение на Олхе сильное, а глубина достигает двух метров. Лед, подмываемый течением, достаточно хрупкий, и выходить на него нельзя», - отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время тело погибшего мальчика обнаружили водолазы пожарно-спасательной службы Иркутской области. Спасателям пришлось выпиливать лед на реке, чтобы достать утонувшего ребенка.