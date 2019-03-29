Афиша «Политсибру»: куда сходить в Барнауле 22-24 марта

Новости 22.03.2019 19:30 457

Кинотеатры

Балканский рубеж 16+

Рейтинг на Кинопоиске: 7,6

Югославия. 1999 год. Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами. К аэродрому устремляются российские миротворцы и силы НАТО. Мир вновь близок к большой войне. Но командиру спецгруппы Андрею Шаталову не до политики: в аэропорту среди заложников его любимая девушка Ясна…

Волшебный парк Джун 6+

Рейтинг на Кинопоиске: -,-

Однажды фантазерка Джун обнаруживает, что придуманный ею чудесный Парк развлечений реален! Но его существование под угрозой, и Джун нужен план спасения ее Мечты. Помогут девочке ее новые друзья - волшебные звери Парка.

Королевский корги 6+

Рейтинг на Кинопоиске: 6,2

Любимая порода собак у очень богатых и влиятельных людей - это корги. Маленькие собачки полностью погружены в жизнь своих больших хозяев. Спасаясь от политических интриг, любимец королевы вынужден покинуть Букингемский дворец. Теперь ему предстоит не только познакомиться с тайной жизнью улиц Лондона, но и доказать, что он настоящий королевский Корги…

В объятиях лжи 18+

Рейтинг на Кинопоиске: 6,2

Одинокая девушка, недавно переехавшая на Манхэттен, случайно встречается с загадочной вдовой. Между ними завязывается дружба, и необычная знакомая окружает юную подругу вниманием и заботой. Но вскоре одна из них поймет, что оказалась в объятиях лжи…

Закатать в асфальт 18+

Рейтинг на Кинопоиске: 7,6

Старого ищейку Риджмана и безбашенного Энтони отстраняют от дел после того, как в сеть попадает видео, где напарники жестко выбивают признание из подозреваемого. Не имея других средств к существованию, экс-копы находят работу в криминальном подполье, где их главным врагом становится вышедший из тюрьмы Генри Джонс, мечтающий о мести полиции.

Театры

Дорогие мои бандитки 16+

Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина

Когда: 23 марта в 17:30

Бывшие одноклассницы, моложавые пенсионерки Соня, Кузя и Лыткина собираются на встречу с приехавшей из Америки четвертой подругой - Царевой. Та точно знает, как обогатиться без особого труда: нужно просто ограбить банк! Главное - продумать все ,как следует, и прихватить для денег хозяйственные сумки побольше. Удивительно, но четырем подругам эта афера удается!

Скрипач на крыше 12+

Где: Алтайский государственный музыкальный театр

Когда: 24 марта в 17:00

По мотивам рассказов писателя создан мюзикл «Скрипач на крыше» – о добром труженике Тевье-молочнике, его большой семье, о любви, о судьбе своего народа – с удивительной, трогающей душу музыкой американского композитора Джерри Бока. Главный герой – еврейский крестьянин. Всю жизнь он трудился, сберегал традиции своего народа, растил детей, но вот наступил ХХ век, и с ним начались еврейские погромы. И это не единственное потрясение в жизни. Времена меняются, и его дочки в поисках мужей в той или иной степени нарушают традиции, с чем Тевье никак не может смириться. В поисках успокоения и истины он периодически обращается к богу.

Старший сын 12+

Где: Молодежный театр Алтая

Когда: 23 марта в 17:00

Два молодых человека, провожая девушек, неожиданно для себя оказались в глухом пригороде. Опоздав на последнюю электричку, в поисках пристанища на ночлег они постучались в первую попавшуюся дверь. Один из парней представился внебрачным сыном хозяина квартиры. И как это ни абсурдно – им поверили.