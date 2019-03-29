Масштабная реконструкция ожидает Чуйский тракт в 2019 году

Новости 22.03.2019 16:33 671

В 2019 году на Чуйском тракте в Алтайском крае и Республике Алтай проведут ремонт. В ходе реконструкции дорожники заменят 112 км полотна, сообщил «Московский комсомолец на Алтае» со ссылкой на дорожную службу.

Реконструкция будет проходить на территории Тальменского и Майминского районов. О необходимости расширения федеральной трассы до четырех полос говорили неоднократно.

Работы будут проводить поэтапно. Осенью будет завершено строительство девятикилометрового участка: новый мост через реку Чумыш и две разноуровневые транспортные развязки. Также будет отремонтирован участок с 207 по 212 км, расположенный вблизи сел Бажево и Солнечное. Кроме того, на транспортном обходе Бийска выполнят шероховатую поверхностную обработку. Дорожные участки с 186 по 189 км и с 212 по 216 километры обработают тонкослойным защитным покрытием из битумоминеральной смеси, что позволит сделать дорогу более стойкой.

Многое предстоит сделать на территории республики. Так, капремонт проведут с 894 по 931 километры, в том числе усилят дорожное полотно. На участках с 803 по 808 и с 818 по 838 км поставят защитные слои с помощью литых эмульсионно-минеральных смесей, повысив ровность и коэффициент сцепления. В Майминском районе отремонтируют 28 км дороги. В будущем там появится двухуровневая развязка.