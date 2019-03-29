Алтайские специалисты обнаружили в колбасе бактерии кишечной палочки

Новости 22.03.2019 18:50 522

В начале февраля специалисты алтайской лаборатории обнаружили превышение норм содержания бактерий кишечной палочки в вареной колбасе. «Колбаса варёная охлаждённая первого сорта» по показателям безопасности должна соответствовать нормам, установленным Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) и Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Колбасные изделия представляют собой благоприятную среду для развития различных микроорганизмов, вызывающих микробную порчу: термофильных молочнокислых бактерий (закисание), плесневых грибов и протеолитических бацилл (гниение). Быстро портятся варено-копченые и вареные колбасные изделия влажностью более 40-50%, особенно при нарушениях температурно-влажностного режима хранения. В меньшей степени подвержены порче сырокопченые изделия из-за низкого содержания влаги (20-30%).

Цель индикации БГКП – проверка соблюдения режима термической обработки колбас и санитарно-гигиенических условий в процессе производства колбасных изделий. Исследование на БГКП проводят по общепринятой методике с использованием сред, содержащих углеводы (лактоза, глюкоза).

Для производственного контроля важно регулярно проводить посевы смывов, отобранных тампонами с поверхности изделий без оболочки (для обнаружения повторного бактериального загрязнения).