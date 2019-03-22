Жалобы есть. Сергей Дугин разбавил свой отчет критическими нотками

Новости 22.03.2019 17:05 1245

22 марта глава Барнаула Сергей Дугин отчитался о работе за 2018 год перед депутатами гордумы. Вопреки ожиданиям отдельных экспертов, градоначальник никаких заявлений о своей отставке не сделал. Сам же отчет, скроенный по традиционным лекалам, в этот раз все-таки приобрел вид, более приближенный к реалиям городской жизни. Впрочем, лейтмотив всего выступления Сергея Ивановича можно свести к фразе «непростой, но успешный год».

Началось все с традиционного видеоряда, который должен был внушить зрителям мысль о динамичном развитии города в 2018 году. Сам мэр представил, пожалуй, не столь откровенно благостную картину, оставив немного места и для критики. Правда, пойти дальше, чем просто констатация проблемных мест, Дугин не решился. Однако, по сравнению с предыдущими отчетами, и это уже прогресс.

Для удобства читателей «Политсибру» систематизировал все, о чем говорил градоначальник, по отдельным направлениям и сферам деятельности.

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Строительство

По оценке Дугина, в 2018 году Барнаул вышел в число городов-лидеров СФО по количеству введенного жилья. Так, за этот период было построено более 520 тысяч «квадратов». Здесь же мэр высказался и о проблемах. В частности, относительно темпов переселения из ветхого и аварийного жилья. В прошлом году в городе удалось улучшить жилищные условия 98 семьям из 23 многоквартирных домов. Общая сумма затрат составила 144 млн рублей.

По признанию градоначальника, не расселенными остаются еще 213 МКД. Таким образом речь идет примерно о 1,5 тысячах семей. Предвосхищая логичный вопрос, как это сделать, глава города пояснил, что Барнаул рассчитывает войти в новую краевую программу.

Другая больная тема, которую затронул мэр – обеспечение жильем и земельными участками молодых и многодетных семей. В прошлом году недвижимость получили лишь 55 барнаульских семей, тогда как очередь составляет 6000 человек, признал мэр.

Еще более 4000 семей ждут положенные им по закону земельные участки. Впрочем, какой выход может быть из данной ситуации Сергей Дугин не указал, ограничившись перечислением общеизвестных фактов.

ЖКХ

Самая злободневная тема последних месяцев была отражена в отчете главы. По словам Дугина, паспорт готовности муниципалитета к зиме – не гарантия того, что все пройдет без ЧП. Мэр признал, что череда аварий на сетях вызвала справедливое возмущение и резонанс у жителей города. Рецепт от подобных происшествий в будущем Дугин увидел в увеличении объемов ремонтных работ на городских сетях. По его словам, в текущем году в 3 раза вырастет данный показатель у барнаульского «Водоканала» и в 6 раз – со стороны СГК.

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Экология

Как оказалось, не все гладко по версии мэра и с работой в области ТКО. В целом система под контролем, однако существуют сложности во взаимодействии регоператора с перевозчиками, а также заключении контрактов с жителями частного сектора. "Все это нас беспокоит", - заметил Дугин.

Благоустройство

Не обошел вниманием градоначальник и горячую тему с вырубкой деревьев в Барнауле. «Нас упрекают в необоснованной вырубке, начал Дугин. – Но никто не замечает, что число новых высаженных деревьев значительно превышает количество срубленных». Причину общественного резонанса мэр увидел в том, что его подчиненные недостаточно просвещают население по этой теме. Дугин поручил комитету по информационной политике усилить разъяснительную работу по данному направлению под иронические улыбки представителей СМИ.

О чем не стоило бы говорить

Не мог удержаться Сергей Дугин от того, чтобы не поделиться теми достижениями, к которым едва ли приложила руку администрация города. Речь, например, шла о выросшем индексе промпроизводства (101,9%), росте зарплат (до 34,7 тысяч по крупным и средним предприятиям).

Мимоходом были упомянуты рекордные инвестиции. Правда, здесь же Дугин заявил, что для дальнейшего роста этого показателя городу требуются новые площадки, куда могли бы зайти инвесторы. Администрация подобрала три таких участка, чтобы включить в новый Генплан.

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Генплан

О принятии ключевого для жизни города документа мэр ограничился только парой фраз. Дугин заявил, что надеется на депутатов, которые будут рассматривать документ в 2019 году. Ранее предполагалось, что это произойдет в июне, а общественное обсуждение Генплана проведут в апреле. Но, видимо, у самого градоначальника нет уверенности, что указанные сроки будут соблюдены.

От редакции добавим, по-настоящему недоработки мэра и его команды ощущались в 2018 году как раз в строительной сфере, где вопреки обещаниям так и не был принят Генплан города. Это негативно сказывается на развитии Барнаула, поскольку у застройщиков нет четкого понимания, что их ждет в ближайшей перспективе.

Транспорт

Главным достижением Дугин назвал переход все большего числа горожан на электронный проездной билет. Это обстоятельство, по мысли градоначальника, повышает прозрачность в работе перевозчиков. Между тем частично мэр назвал и болевые места отрасли – несвоевременный выход транспорта на линию, качество обслуживания и состояние салонов. Жалоб от горожан здесь хватает, уточнил Дугин.

Демография

По оценке главы, в прошлом году в Барнауле наблюдалась естественная убыль. Родилось 7517 человек, скончалось – 8090. Тем не менее, продолжил мэр, общая численность горожан не изменилась и составила 696,6 тысяч. Этого удалось достичь благодаря положительному балансу миграции (+813 человек). Несложные математические расчеты показывают, что население в городе с учетом всех факторов выросло на 240 жителей.

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После окончания доклада слово получили представители четырех фракций в БГД. Все они, за исключением единороссов, так или иначе частично покритиковали администрацию города за проделанную работу. Досталось Дугину за непринятие Генплана, экологию, благоустройство, неисполнение судебных решений, аварии на объектах ЖКХ, состояние инфраструктуры в частном секторе (в том числе пригородных поселков), проблему с планетарием, а также отсутствие преемственности с политикой предыдущих глав, отказ от реализации ранее данных обещаний и озвученных планов.

Затем Дугину передали несколько записок с вопросами из зала, на которые он отвечал на редкость обстоятельно и без запинок. Сюжеты касались состояния ливневок, поселковых дорог и лифтов в многоквартирных домах.

Наконец депутаты проголосовали за отчет главы города, приняв его большинством голосов. Из 36 присутствовавших на заседании поддержали мэра 30 человек, 6 оказались против.