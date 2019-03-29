«Наглости нет предела!»: водитель автобуса чуть не задавил беременную девушку в Бийске

Новости 22.03.2019 18:05 528

Беременная жительница Бийска пожаловалась на водителя автобуса, который чуть не задавил её и других пешеходов, переходящих дорогу. Жалоба появилась на транспортном портале, сообщил «Бийский рабочий».

Женщина рассказала, что в обед на одной из самых оживленных улиц автобус №24 остановился, чтобы пропустить двух женщин, идущих по пешеходному переходу.

«Пропуская меня, мою маму и других пешеходов на «зебре», водитель в грубой форме, в сопровождение сигнала клаксона, потребовал от нас, чтобы мы переходили дорогу быстрее. Так как я беременна, я не могу перепрыгивать дорогу как газель!», - рассказала бийчанка.

Она добавила, что все пешеходы шли нормальным шагом. В ответ на претензии водителя общественного транспорта она пожала плечами, но он нажал на педаль газа и чуть не сбил женщину.

«Мы еле-еле успели отскочить! Он чуть не проехал нам по ногам. Я боюсь представить, что было бы с нами, если бы мы вовремя не сориентировались. Он просто не успел бы затормозить, ведь автобус промчался в миллиметре от нас. Наглости нет предела!», - добавила жительница Бийска.

В диспетчерской службе транспортного центра ответили, что по факту вышеназванных нарушений с владельцем автобуса была проведена беседа о недопустимости подобных действий. В отношении него применены меры дисциплинарного воздействия.