Каменские депутаты предложили уволить председателя комитета по ЖКХ

Новости 22.03.2019 15:10 523

Каменские депутаты предложили уволить Виктора Попова с должности председателя комитета по ЖКХ. Об этом народные избранники заявили 21 марта на очередном заседании районного Совета депутатов, сообщили «Каменские известия».

Исполняющая обязанности главы районной администрации Евгения Гордиенко зачитала доклад о проделанной работе. Наиболее обсуждаемым вопросом стала сфера жилищно-коммунального хозяйства. Но председатель комитета ЖКХ Виктор Попов в очередной раз отсутствовал на заседании.

Депутатов интересовало прохождение нынешнего отопительного периода, который, кстати, был на грани срыва. Кроме того, обсуждался риск срыва следующего сезона. Также депутаты обратили внимание на проблему зимнего содержания дорог, эффективности расходования выделенных средств.

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По словам Евгении Гордиенко, Попов несколько раз привлекался к дисциплинарной ответственности. Таким образом, у депутатов возник вопрос – соответствует ли он занимаемой должности? Некоторые депутаты предлагали исполняющей обязанности главы Каменского района уволить председателя по ЖКХ.

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Вместо отсутствующего председателя комитета на вопросы о прохождении отопительного сезона в районе ответил замглавы района Алексей Жихаренко.

Напомним, ранее Виктор Попов занимал должность заместителя главы администрации Каменского района. О сложении полномочий он объявил 30 ноября прошлого года.