Новосибирские депутаты отказались возвращать второй тур выборов мэра

Новости 22.03.2019 13:51 489

Депутаты горсовета Новосибирска не стали возвращать двухтуровую систему выборов мэра, которые пройдут в сентябре 2019 года. Ранее данное предложение бурно обсуждалось общественностью, сообщил «Коммерсантъ-Сибирь».

Вопрос возвращения второго тура поднимался на сессии горсовета, которая прошла 20 марта. В основу проекта легли предложения правозащитной организации «Гражданский патруль» и регионального отделения «Яблока». Глава города Анатолий Локоть, представляя проект, отметил, что инициатива не противоречит законодательству, но комиссия единогласно отказалась поддержать поправки и не рекомендует их к принятию.

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра Новосибирска Новости 10.01.2019 22:15 В 2014 году Анатолий Локоть победил на досрочных выборах мэра Новосибирска 800

«Нашим достоянием является принцип всенародного голосования за главу города, защищающий демократическое право. Это то, что нас отличает от других мегаполисов. В сравнении с ним все попытки внести изменения в порядок голосования - это политическая пыль и конъюнктура», - подчеркнул Анатолий Локоть.

Глава Новосибирска добавил, что город остается одним из семи, где удалось сохранить прямое голосование жителей. По его мнению, однотуровая система «никак не влияет на результаты голосования». Кроме того, голосование в один тур выгодно для городского бюджета: организация проведения выборов обойдется в 97 млн руб., а на второй тур пришлось бы потратить еще 68 млн руб.

Локоть, Бердников и все-все-все: эксперт оценил шансы сибирских политиков в ЕДГ-2019 Новости 19.12.2018 20:49 Своими прогнозами насчет предстоящих в Сибири избирательных кампаний с «Политсибру» поделился политолог Константин Лукин 1074

«Что, под сомнения ставятся результаты выборов пятилетней давности и пять лет нашей совместной работы? Закон не может быть дышлом, которое можно повернуть в любую сторону исходя из текущей политической конъюнктуры. Именно такие непродуманные поступки подрывают веру граждан в силу и дух закона. Это наносит вред стабильности политической системы», - сказал Анатолий Локоть.

В ходе голосования 35 депутатов высказались против возвращения второго тура, лишь трое поддержали инициативу.