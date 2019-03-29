Более 200 жителей края получили юридическую помощь в рамках «Снежного десанта»

В парламентском центре Алтайского края прошло традиционное подведение итогов работы юридического направления Всероссийской патриотической акции «Снежный десант».
С 1 по 10 февраля студенческие отряды ВУЗов региона посетили 19 муниципальных районов Алтайского края в рамках проведения Всероссийской патриотической акции «Снежный десант». Студенты оказывали помощь жителям населенных пунктов региона, включающую в себя помощь ветеранам ВОВ и пенсионерам, профориентационные встречи с учащимися школ, организацию спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также осуществление бесплатного юридического консультирования граждан.
Организатором юридического направлении акции ежегодно выступает Автономная некоммерческая организация по юридической поддержке и правовому просвещению граждан «Юристы-населению», которая ведет данную работу совместно с Юридическим институтом Алтайского государственного университета и Алтайского филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ при поддержке Информационного центра «Гарант» в Барнауле.
В период проведения акции к студентам-юристам за консультациями обратилось более 200 жителей региона. Большинство вопросов, волнующих граждан, касались пенсионных начислений, социальных выплат, юридических аспектов вступления в наследственные права, защиты прав потребителей, трудовых споров. Юристы оказывали оперативную консультативную помощь, а при возникновении затруднений могли обратиться к кураторам юридического направления акции.
Итоги акции подвели председатель АКЗС Александр Романенко, председатель комитета парламента по социальной политике Татьяна Ильюченко, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин, председатель Молодежного парламента Алтайского края Артем Сингач, директор краевого штаба студенческих отрядов Евгений Якунин и директор АНО «Юристы-населению», депутат АКЗС Денис Голобородько, которые также вручили награды ребятам.
«Зачастую людям, которые обращаются за вашей помощью, важно не только получить юридическую консультацию, что для малых сел возможность уникальная. Не менее ценно для людей, среди которых много пенсионеров, поделиться своей проблемой и продвинуться еще на шаг к ее решению. От имени коллег я хочу поблагодарить вас за то, что занимаетесь этим делом», - обратился к активистам Александр Романенко.