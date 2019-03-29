Более 200 жителей края получили юридическую помощь в рамках «Снежного десанта»

Новости 22.03.2019 13:14 430

В парламентском центре Алтайского края прошло традиционное подведение итогов работы юридического направления Всероссийской патриотической акции «Снежный десант».

С 1 по 10 февраля студенческие отряды ВУЗов региона посетили 19 муниципальных районов Алтайского края в рамках проведения Всероссийской патриотической акции «Снежный десант». Студенты оказывали помощь жителям населенных пунктов региона, включающую в себя помощь ветеранам ВОВ и пенсионерам, профориентационные встречи с учащимися школ, организацию спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также осуществление бесплатного юридического консультирования граждан.

Организатором юридического направлении акции ежегодно выступает Автономная некоммерческая организация по юридической поддержке и правовому просвещению граждан «Юристы-населению», которая ведет данную работу совместно с Юридическим институтом Алтайского государственного университета и Алтайского филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ при поддержке Информационного центра «Гарант» в Барнауле.

В период проведения акции к студентам-юристам за консультациями обратилось более 200 жителей региона. Большинство вопросов, волнующих граждан, касались пенсионных начислений, социальных выплат, юридических аспектов вступления в наследственные права, защиты прав потребителей, трудовых споров. Юристы оказывали оперативную консультативную помощь, а при возникновении затруднений могли обратиться к кураторам юридического направления акции.

Итоги акции подвели председатель АКЗС Александр Романенко, председатель комитета парламента по социальной политике Татьяна Ильюченко, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин, председатель Молодежного парламента Алтайского края Артем Сингач, директор краевого штаба студенческих отрядов Евгений Якунин и директор АНО «Юристы-населению», депутат АКЗС Денис Голобородько, которые также вручили награды ребятам.