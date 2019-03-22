И вновь отчет, и вновь пикет. Барнаульцы вышли с плакатами перед докладом мэра

Новости 22.03.2019 12:16 1118

Пикеты у здания барнаульской администрации во время отчетов главы города Сергея Дугина стали традиционным явлением. Напомним, 22 марта мэр выступает перед депутатами Барнаульской гордумы с ежегодным отчетом.

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В преддверии отчета Дугина, две женщины и мужчина вышли к зданию БГД с плакатами, которые гласят: «Устранить зимние перекопы дорог!», «Весь потенциал города против паводка!» и «Уберечь город от паводка!».

В 2018 году перед началом отчета градоначальника у администрации появились три пенсионера. Они надеялись обратить внимание чиновников на состояние Барнаулки, необходимости построить в городе достойную набережную.

С требованием построить набережную барнаульцы вышли и в 2017 году. А в феврале 2016 года, когда Сергей Дугин отчитывался перед народными избранниками в первый раз, барнаулец устроил одиночный пикет с плакатом «Даешь туркластер».

Все пикетчики утверждают, что не принадлежат к какой-либо партии или организации. Выйти с плакатом - их собственная инициатива и гражданская позиция, рассказали они «Политсибру» перед сегодняшним отчетом.