Барнаульские депутаты оптимизируют библиотечную сеть в городе

Новости 22.03.2019 11:45 690

Барнаульские депутаты намерены провести оптимизацию библиотечной сети, говорится на сайте городской Думы. Как пояснила «Политсибру» депутат БГД, председатель комитета по социальной политике Марина Понкрашёва, оптимизация в данном случае не предполагает сокращения библиотек или персонала, это может коснуться только «административно-управленческого аппарата».

«В данном случае процесс подразумевает не сокращение библиотек, а оптимизацию. Сейчас библиотечная сеть в нашем городе - централизованная, например, единая бухгалтерия, поэтому проще сокращать расходы. То есть сокращается административно-управленческий аппарат. Ни одна ставка библиотекаря, а тем более библиотека сокращена не будет», - заверила депутат.

По информации сайта БГД, на данный момент в Барнауле функционируют 16 филиалов муниципальной централизованной библиотечной сети: по четыре в Индустриальном, Октябрьском и Ленинском районах, по два в Железнодорожном и Центральном. Еще три библиотеки располагаются в Домах культуры поселка Центральный, села Гоньбы и Научного городка.

Библиотечная сеть обслуживает 110 тыс. горожан в год. Лидером по посещению является библиотека-филиал №37 (ул. Шукшина, 29): около 6 тысяч читателей в год.

Депутаты местной думы запланировали «серию выездных мероприятий для наглядного понимания функционирования библиотек пригорода и принятия решения по оптимизации».

Напомним, летом 2018 года «Политсибру» писал, что четыре библиотеки в городе могут быть закрыты. Об этом рассказывали работники учреждений. По их словам, документы об этом пришли из комитета по культуре, и в них значилась дата – 21 июля, однако потом закрытие якобы перенесли на осень. В пресс-службе администрации города заявляли, что сокращения библиотек в Барнауле не будет. Ранее, в 2017 году, в Бийске закрыли сразу несколько библиотек.