Мэрия Барнаула обязала коммунальщиков и строителей ремонтировать дороги после аварий

Новости 22.03.2019 10:44 332

Администрация Барнаула проконтролирует ремонт дорог, которые были повреждены вследствие аварий на коммунальных сетях. В ходе рейда, в котором приняли участие председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев и представители ресурсоснабжающих и строительных организаций, было выявлено 11 поврежденных участков дорог, сообщили в пресс-службе мэрии.

Целью объезда дорог города, отремонтированных по проекту «Безопасные и качественные дороги», являлась проверка состояния участков после прохождения осенне-зимнего периода. Выяснилось, что из 77 участков дорог на 11 выявлены повреждения: на улицах Георгия Исакова, Эмилии Алексеевой, Димитрова, Телефонной, Дальней, проспекте Социалистическом и т.д. Характер этих повреждений можно разделить на три блока: коммунальные аварии на сетях водоснабжения и канализирования, аварии на теплосетях, а также подключение построенных зданий к коммуникациям, расположенным под дорогами.

По словам Антона Шеломенцева, повреждения на дорогах, образовавшиеся по причине проведения работ на инженерных сетях, не относятся к гарантийным случаям, так как не являются следствием некачественно выполненных дорожных работ. Ответственность за восстановление дорожного покрытия лежит на обслуживающих организациях. В случае неисполнения сроков либо некачественного выполнения восстановительных работ организации несут административную ответственность.